В Пермском крае за 2024 год зарегистрировали 736 новых электрокаров и гибридов Этот показатель на 165% больше, чем в 2023 году Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

За 2024 год в Пермском крае зарегистрировали 736 новых электромобилей и гибридов. Этот показатель на 165% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает «Пятница«, ссылаясь на данные дилерского центра Verra.

По словам представителей центра, такой рост говорит о растущем интересе жителей региона к автомобилям с альтернативными силовыми установками. При этом общий объем рынка новых авто в регионе за 2024 год составил 26 661 единицу. Таким образом, электромобили и гибриды пока занимают нишевый сегмент с долей рынка 2,8%.





Что касается популярности тех или иных брендов, то в лидерах среди электрокаров в Пермском крае оказались Lixiang (195 автомобилей), Zeekr (119 автомобилей) и Voyah (62 автомобиля). Если же говорить о конкретных моделях, то самыми востребованными стали Lixiang L7 (средняя цена — 7 600 000 рублей), Zeekr 001 (средняя цена — 6 000 000 рублей) и Voyah Free (средняя цена — 5 900 000 рублей).

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