На стройке клубного дома «Строганов» в Перми выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После трагической гибели бетонщика, который упал с пятого этажа ЖК «Строганов» на ул. Пермской в Перми, Государственная инспекция труда провела рейдовый осмотр стройплощадки и выявила ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки соблюдения обязательных норм были проанализированы действия нескольких предприятий, задействованных в строительстве: ООО «Сорренто», ООО «Строй-Комплекс», ООО «Оникс» и ООО «Пегас».

Во время рейда выяснилось, что на стройке не скоординированы действия между организациями, выполняющими строительные работы. Также не были установлены защитные ограждения на лестничных маршах и не определены границы опасных зон на высоте. Работники были допущены к работе без проверки знаний правил охраны труда и без обязательных медицинских осмотров. Один из сотрудников не имел средства индивидуальной защиты (каски).

В настоящее время рассматривается возможность привлечения виновных организаций к административной ответственности.

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