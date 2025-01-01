Алёна Бронникова На неделе с 17 по 20 февраля в Прикамье ожидается арктическое вторжение Температура воздуха будет ниже нормы Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

На неделе с 17 по 20 февраля на территории Прикамья может установиться холодная погода. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По предварительному прогнозу, с 17 по 20 февраля в регионе установится холодная погода на 2-6° ниже нормы, с небольшим снегом», — информируют эксперты.

Авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края» отмечают, что температура воздуха в ночь на 17 февраля может понизиться до -20°. Так, под влиянием циклона в воскресенье ожидается кратковременное потепление с сильным снегопадом в южной и центральной части региона. А в ночь на понедельник циклон уйдёт за Урал, и в его тылу ожидается вторжение арктического воздуха с похолоданием до -15…-20°.

Как писал «Новый компаньон», в выходные 15 и 16 февраля в Пермском крае ожидается облачная и снежная погода с умеренным южным ветром.

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