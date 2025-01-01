Алёна Бронникова В выходные в Пермском крае будет облачно и снежно Ночная температура воздуха не поднимется выше -10 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные 15-16 февраля в Пермском крае ожидается облачная и снежная погода с умеренным южным ветром. По информации Пермского ЦГМС, на территории южных районов — в Чайковском, Частинском, Еловском, Куединском и Осинском округах — в воскресенье возможны сильные снегопады до 6-7 мм/12 ч.

Ночью в субботу и воскресенье температура воздуха составит -15…-10°. На крайнем севере региона 16 февраля она может опуститься до отметки -20°. Днём воздух прогреется до -12…-7°, а 16 февраля на юге — до -5…-3°.

В Перми в течение двух дней метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег. В ночные часы в городе столбики термометров понизятся до -12…-10°, в дневное время 15 февраля — не выше -8°, 16 февраля — до -5°.

Как сообщалось ранее, 12 февраля на территории Прикамья распространилась арктическая воздушная масса, которая принесла небольшое похолодание после очередной оттепели. В пятницу на севере днём ожидается прогрев воздуха не выше -10°, на юге и в центральных районах -10…-5°.

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