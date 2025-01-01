Названы сроки арктического вторжения в Пермский край В целом неделя ожидается теплее нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Распространение холодного воздуха из Арктики на Пермский край начнётся с 12 февраля. Это арктическое вторжение станет вторым за нынешний холодный период, но в отличие от первого, случившегося в начале третьей декады ноября, будет весьма продолжительным. Похолодание в первую очередь затронет северные районы Пермского края. При этом неделя в целом ожидается теплее нормы на 1-3°. Снегопады ожидаются также с 12 февраля. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Арктическая воздушная масса достигнет северных районов Прикамья к вечеру четверга. Там похолодает до -15°. При этом 13 февраля в южной части края и в Перми будет самым тёплым на неделе — днём -2…-5°.

В пятницу в Пермском крае будет формироваться температурный контраст между северными районами и остальной территорией. На севере ночью похолодает до -18…-23°, и днём будет не выше -10°, на юге и в центральных районах в течение суток -5…-10°.

Похожий характер погоды ожидается и в субботу, но постепенно холод будет распространяться всё южнее. В течение суток будет -8…-13°, на севере возможно до -18°. В воскресенье, предварительно, станет ещё немного холоднее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.