В Прикамье резко возросли темпы постановки на воинский учёт бывших мигрантов 12 бывших иностранцев заключили контракт с минобороны Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

За полтора месяца, с начала 2025 года, в Пермском крае на воинский учёт поставлено свыше 200 бывших мигрантов, а с 12 иностранцами заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооружённых сил РФ. Об этом 14 февраля сообщили в военном следственном отделе СК России по Пермскому гарнизону.

В ведомстве рассказали, что сегодня же совместно с сотрудниками военной полиции Пермского гарнизона был проведён очередной рейд по постановке на воинский учёт иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации. Были проверены торговые центры, строительные площадки, а также водители транспортных средств. Результаты рейда не сообщаются.

Для сравнения: за весь 2024 год в Пермском крае на воинский учёт было поставлено 750 бывших мигрантов и с 17 заключены контракты на прохождение военной службы в зоне СВО.

Таким образом, с начала текущего года темпы по постановке бывших мигрантов на учёт выросли в регионе в два раза.

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