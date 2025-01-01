Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми воссоздадут обстановку гостиного двора рубежа XIX – XX веков Центральный выставочный зал получил грант на создание выставки старинной торговой упаковки Поделиться Твитнуть

Выставка "Блюдечко с голубой каёмочкой"

Центральный выставочный зал

Как уже сообщал «Новый компаньон», Центр по реализации проектов сфере культуры подвёл итоги ежегодного грантового конкурса музейных проектов. Одним из победителей стал Центральный выставочный зал «Перми» с проектом «Гостиный двор» (0 +).

Творческий проект предполагает создание выставки на площадке арт-пространства «Другие круги», которая погрузит зрителя в атмосферу гостиного двора в Перми рубежа XIX — XX веков. Экспонатами станут различные варианты упаковки товаров: парфюмерные и аптечные флаконы, чайные и конфетные коробки — из коллекции частного «Музея упаковки».

С конца XIX века российские предприниматели стали уделять особое внимание внешнему виду упаковки продукции. Уже тогда покупатели охотнее приобретали товары, упакованные в добротные и изящно оформленные коробки, банки, футляры. Существовали предприятия, специализирующиеся на производстве разных видов упаковки.

Идея проекта состоит в том, чтобы при помощи художественных и музейных приёмов показать эстетику и выставочный потенциал упаковки, передать дух эпохи, историю развития отрасли и дизайна упаковки. Для создания экспозиции объединятся ресурсы государственных институций и отдельных коллекционеров: Музея истории Пермского университета, Центрального выставочного зала, частного «Музея упаковки».

По идейно-художественному замыслу этот проект сродни недавно прошедшей в «Других кругах» чрезвычайно успешной выставке «Блюдечко с голубой каёмочкой» (0 +), созданной Центральным выставочным залом в содружестве с Камской археологической экспедицией: там в обстановке старинной пермской гостиной выставлялась фарфоровая посуда и фрагменты посуды, найденные при археологических раскопках на территории центра Перми.

Выставка «Гостиный двор» будет работать в «Других кругах» в августе и сентябре 2025 года. Куратор и арт-директор экспозиции — Элла Нарулина, консультанты — владелец «Музея упаковки», коллекционер, автор серии книг «Русская жесть» (12 +) Максим Ожегов и директор Музея истории Пермского университета Мария Мингалёва.





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