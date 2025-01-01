В Прикамье ФСБ обнаружила в подвале дома плантацию конопли В отношении «фермера» завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В результате оперативных мероприятий задержан житель Кунгура, который в подвале организовал нелегальное выращивание растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщили в УФСБ России по Пермскому краю, подчеркнув, что операция осуществлялась в тесном сотрудничестве с ОУР МО МВД России «Кунгурский».

Из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотика рода каннабис, а также 135 кустов данного растения.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

«Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности организатора нарколаборатории», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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