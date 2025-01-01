Жители севера Пермского края добились капремонта новостроек с трещинами В квартирах также была повышенная влажность Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Как сообщили в пресс-службе Кудымкарской городской прокуратуры, более 500 жителей Кудымкара долгое время не могли добиться от местных властей проведения капремонта в своих домах.

Речь идёт о жилых домах 12-го микрорайона. В 2016 году там было возведено четыре новых многоквартирных дома. Однако после заселения жители стали жаловаться на повышенную влажность в квартирах, на дефекты отделки и трещины на фасадах.

В 2021 году администрация Кудымкара решила провести капитальный ремонт этих домов, однако решение длительное время не реализовывалось.

Чтобы защитить права граждан, с 2022 года этот вопрос взяла на контроль Кудымкарская городская прокуратура. Ведомство начало проверку в отношении подрядных организаций, осуществляющих разработку проектной документации и ремонтные работы.

В отношении руководителя организации-застройщика сейчас расследуется уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, и по факту мошенничества.

В данный момент во всех четырёх домах проведён капитальный ремонт. Права более 560 жителей на благоприятные и безопасные условия проживания восстановлены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.