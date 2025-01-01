Алёна Бронникова В Перми внесут изменения в работу общественного транспорта Корректировки коснутся расписания рейсов Поделиться Твитнуть

фото: ПГЭТ

В Перми с 17 февраля ожидаются изменения в расписании рейсов нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает горадминистрация.

Время отправлений по будням и выходным на автобусных маршрутах № 12 и 71 изменится в связи с дорожной обстановкой. По просьбам жителей в будни изменится расписание автобусов № 23 и 38, на будни и выходные скорректируют расписание автобусов маршрута № 81. А на маршруте № 70 в утренние часы появится дополнительное отправление автобуса от м/р Ива до ул. Макаренко.

Кроме того, в субботу, 22 февраля, на основании обращений пассажиров изменится расписание движения и трамвайного маршрута № 6. Корректировки коснутся рейсов, которые выполняются по выходным.

Пассажиров просят быть внимательными и следить за расписанием движения общественного транспорта.

В начале февраля в Перми ввели изменения ещё на пяти автобусных маршрутах: № 9, 37, 62, 30 и 70.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.