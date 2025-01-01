С 3 февраля в работу пяти автобусных маршрутов Перми внесут изменения Чиновники введут дополнительные рейсы и скорректируют расписание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми анонсировали изменения, которые вводятся с 3 февраля на пяти автобусных маршрутах.

В частности, на маршрутах № 9, 37, 62 вводятся дополнительные рейсы по будням.

В работе маршрута № 30 с сообщением «М/р Садовый - м/р Парковый» скорректируют расписание в соответствии с дорожной обстановкой.

Помимо этого, автобусы маршрута № 70 («Площадь Дружбы - Улица Макаренко») во время следования в сторону остановок «Ива-1» и «Грибоедовский» будут ездить по улице Июльской. По данным городского дептранса, это позволит пассажирам пересаживаться на маршруты №17к и 55. Кроме того, по мнению чиновников, такое нововведение повысит регулярность работы маршрута.

Напомним, в январе начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин анонсировал планы по продлению трамвайного маршрута №12. В этом году планируется возобновить движение трамваев на ул. Мира, а после этого трамвайный маршрут №12 будет продлён. Он будет ходить не до Разгуляя, как сейчас, а до Пермской ярмарки. Помимо этого, чиновники хотят продлить трамвайный маршрут №3 — до АО «ВЕЛТА», то есть он пойдёт по улице Героев Хасана. Решение принято в связи с активной жилой застройкой на ул. Дзержинского.

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