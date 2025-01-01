В Перми трамвайный маршрут №12 планируется продлить Также есть планы по продлению трамвайного маршрута №3 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми планируется продлить трамвайный маршрут №12. Об этом в эфире радио «КП» сообщил начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.

По его словам, уже в этом году планируется возобновить движение трамваев на ул. Мира. После этого трамвайный маршрут №12 будет продлен.

«С улицы Мира он пойдет не до Разгуляя, как сейчас, а дальше — до Пермской ярмарки», — прокомментировал Анатолий Путин.





Кроме этого, с его слов, продлят и трамвайный маршрут №3 — до АО «ВЕЛТА», то есть он пойдет по улице Героев Хасана. Решение принято в связи с активной жилой застройкой на ул. Дзержинского.





Напомним, в ноябре 2024 года в Перми определили проектировщика реконструкции ул. Мира. Работы выполнит питерская компания «Гео-проект». Ей предстоит спроектировать реконструкцию автомобильной дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении с ул. Стахановской и ул. Карпинского до ш. Космонавтов. Сумма контракта составила 149,1 млн руб.





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