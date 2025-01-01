На СВО погиб виновник смертельной аварии в Прикамье Экс-чиновник Роман Ситдиков почти пять лет назад сбил девушку в Кизеле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший начальник управления потребительского рынка администрации в Самарской области Ринат Ситдиков, несколько лет назад устроивший смертельное ДТП в Пермском крае, погиб в зоне боевых действий российской спецоперации.

Как сообщает «Коммерсантъ-Волга» со ссылкой на свои источники, экс-чиновник погиб в январе этого года.

Ситдиков стал фигурантом уголовного дела после того, как в ночь 12 июня 2020 года сбил насмерть 18-летнюю Дарью Кутуеву в Кизеле. Он приехал туда к своей матери, а после употребления алкоголя сел за руль. Пострадавшая девушка скончалась на месте происшествия.

Осенью того же года по решению Кизеловского городского суда Ситдикова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Экс-чиновника также на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и обязали выплатить родственникам погибшей девушки 3 млн руб.

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