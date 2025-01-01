На севере Прикамья простятся с погибшим на СВО земляком Михаила Гуринова похоронят 14 февраля Поделиться Твитнуть

В администрации Юрлинского муниципального округа сообщили о гибели в ходе спецоперации Михаила Гуринова из с.Усть-Зула.

По информации муниципалитета, он погиб «в период прохождения военной службы». Обстоятельства его смерти не уточняются. Известно лишь, что он родился 24 декабря 1991 года.

Прощание с Михаилом состоится 14 февраля с 12:00 в сельском доме культуры с. Усть-Зула .

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Глубоко скорбим и разделяем Вашу боль!», — говорится на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб житель Юрлинского муниципального округа Иван Перебатов. Ему было 47 лет. Когда именно, где и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти также не уточняли. Прощание с ним состоялось 30 января в Доме культуры с. Усть-Зула.

Отметим, Усть-Зула находится на правом берегу р. Зула, правом притоке р. Лопва, в 16 км от окружного центра — Юрлы. В селе живут немногим более 200 человек.

По данным издания «Парма-Новости», с начала СВО скончались уже 243 уроженца и жителя Коми-Пермяцкого округа. Они погибли на фронте, в госпиталях и в военных частях.

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