Погибшего на СВО жителя Прикамья Ивана Перебатова похоронят 30 января Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Юрлинского МО

В зоне СВО погиб житель Юрлинского муниципального округа Прикамья Иван Перебатов. Ему было 47 лет.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции при выполнении воинского долга погиб наш земляк Перебатов Иван Викторович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Глубоко скорбим и разделяем вашу боль!» — такое сообщение на своей странице ВКонтакте опубликовали чиновники окружной администрации.

Когда именно, где и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не уточнили.

Прощание с Иваном Перебатовым состоится 30 января в Доме культуры с. Усть-Зулав с 12.30.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в среду, 29 января, состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО рядовым Виталием Радзевским из Красновишерского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.