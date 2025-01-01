Алёна Бронникова Генподрядчик возведения Чусовского моста в Перми запланировал закупку на 2 млрд рублей «Дом.59» выполнит реконструкцию и строительство участка Восточного обхода Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Генеральный подрядчик строительство Чусовского моста в Перми ООО «Дом.59» запланировал на февраль закупку на выполнение работ по строительству участка Восточного обхода. Об этом сообщает telegram-канал «Пермь Строительная».

Организация планирует найти подрядчика для работ по строительству и реконструкции объекта «Автомобильной дороги Восточный обход г. Перми 000+000 — 009+753 1 п.к.». Начальная стоимость составляет 1,9 млрд руб.

Ранее стало известно, что ООО «Дом.59» ищет подрядчиков для завершения строительных работ в рамках реконструкции Чусовского моста. Работы запланированы по достройке сооружения, установке акустических экранов и электроснабжения. Общая стоимость превысила 3 млрд руб.

Напомним, концессионер по строительству Чусовского моста расторг договор с АО «Стройтрансгаз», так и не приступившего после строительства нового моста к ремонту старого. Новым генподрядчиком стал «Дом.59». В декабре организация в рамках реализации проекта разместила две закупки на монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением и пешеходного перехода.

В начале года срок проектирования, строительства и реконструкции автодороги Пермь—Березники в рамках концессионного соглашения был увеличен с 52 до 92 месяцев. Власти сообщили, что причиной стало увеличение срока реализации проекта строительства моста и подходов в нему. Активное начало строительных работ на объекте планируется с нового дорожного сезона.

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