Алёна Бронникова Летние сплавы и походы в Прикамье подорожают на 15-25% Спрос при этом демонстрирует рост Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Весенние и летние сплавы в Прикамье в 2025 году подорожают на 15-25%. Причём рост цен не влияет на спрос. Как рассказал «Новому компаньону» директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев, в настоящее время бронирования на весенние и летние сплавы идут с опережением прошлогодних показателей.

«Цена всегда складывается из базовых расходов. Основной расход — это транспорт. В меньшей степени влияет рост стоимости бензина, в большей — высокая заработная плата персонала, которого не хватает. Помимо этого, растёт стоимость запчастей. Транспортные компании нам поднимают цены, и мы, соответственно, вынуждены их поднимать. Плюс в стоимость туров ложатся завышенные расходы на наш персонал, гиды-инструкторы вынуждены проходить аккредитацию — это тоже дополнительные расходы. Кроме того, с этого года мы платим больше налогов, потому что ввели НДС для тех, у кого упрощённая система налогообложения», — отметил эксперт.

Рост цен касается как сплавов, так и походов, в первую очередь летних. Основной пик приходится на июль, на сплавы выходного дня в этот месяц цены начинаются от 10 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что депутаты краевого заксобрания в феврале во втором чтении рассмотрят законопроект о введении государственного контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

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