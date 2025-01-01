В Перми автобус въехал в дорожное ограждение Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В районе дома №26 по ул. Лифанова в Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Как сообщил telegram-канал «ЧП Пермь», речь идёт об автобусе №117 сообщением п. Сылва-Геологи — Пермь.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.

Погибших и пострадавших нет. На месте ДПТ работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, утром 4 февраля в центре Перми на перекрёстке Комсомольского проспекта и ул. Екатерининской произошло ДТП между автобусом «Волгабас Сити» и автомобилем «Киа». После столкновения легковой автомобиль отбросило на автобус маршрута №50, который стоял на остановке «Екатерининская», осуществляя посадку и высадку пассажиров. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

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