Алёна Бронникова Новый автобус-гармошка в Перми попал в ДТП с такси Есть пострадавший Поделиться Твитнуть

Утром 4 февраля в центре Перми произошло ДТП с автобусом-гармошкой и такси. Видео и фото с места аварии появились в соцсетях. Как уточнили в администрации города, пассажиров в автобусе в этот момент не было.

«Сегодня, в 06:10, на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская произошло ДТП между автобусом "Волгабас Сити" и автомобилем "Киа". После столкновения легковой автомобиль отбросило в автобус маршрута №50, который стоял на остановке "Екатерининская", осуществляя посадку и высадку пассажиров», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии.

О происшествии в центральную диспетчерскую службу сообщил водитель автобуса. На место прибыли экстренные службы. По предварительной информации, виновником стал таксист. Он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Автобусы особо большого класса вместимости на маршрут № 50 вышли только 19 января. Перевозчик — МУП «Пермгорэлектротранс».

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