Елена Синица В Перми 19 января начали работать автобусы-«гармошки» Они начали перевозить пассажиров маршрута №50 Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта города Перми

В Перми с 19 января начали работать автобусы особо большого класса вместимости — «гармошки». Об этом сообщает 59.ru.

Как уточняет портал, 16 «гармошек» начали перевозить пассажиров маршрута №50. Это единственный маршрут из тех, где запланирована работа автобусов особо большого класса и на котором работает МУП «Пермгорэлектротранс». Отмечается, что частные перевозчики пока не получили в свои автопарки такой транспорт.





С 1 июня 19 «гармошек» будут работать на маршруте № 27, также они выйдут на маршруты № 1, 14, 15, 27 и 53.





Ранее сообщалось , что 7 января на перекрёстке улиц Пушкина и Островского произошло ДТП с новым автобусом-гармошкой, который на тот момент даже не вышел на обслуживание маршрутов общественного транспорта





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