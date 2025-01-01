Реконструкция пермского стадиона «Юность» выполнена на 50% Строительные работы должны завершить в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Перми продолжается реконструкция стадиона «Юность». Строители возвели каркас здания крытых трибун. Монтируются фасады и витражи, а также внутренние инженерные системы. Готовится база для будущего ледового поля. Ход работ, которые выполнены уже на 50%, проинспектировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

После реконструкции на стадионе можно будет заниматься круглый год. В частности, на обновлённом поле посетители смогут играть в футбол и хоккей на траве, заниматься бегом и кататься на роликах. Для баскетболистов построят отдельную площадку.

Зимой на стадионе будет работать каток. Для профессиональных конькобежцев создадут 400-метровый трек с искусственным льдом.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Что касается крытой части стадиона, то в нём откроют зал для игровых видов спорта. Обновлённые трибуны «Юности» будут рассчитаны на 1600 человек.

Напомним, все строительные работы планируется завершить к 2025 году. Объект возводится на деньги «Газпрома».

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