Строители стадиона «Юность» в Перми приступили к монтажу фасадов Реконструкция спортивного комплекса продолжается Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В минстрое Пермского края рассказали о ходе реконструкции стадиона «Юность» в краевом центре.

«Cейчас на площадке готов каркас здания крытых трибун, приступили к монтажу фасадов и витражей. Строители монтируют внутренние инженерные системы. Обустраивают систему хладоснабжения и бетонируют будущее ледовое поле», — отметили в ведомстве.

Министерство строительства Пермского края

После реконструкции комплекс «Юность» будет представлять собой четырёхэтажное спортивное сооружение с административными и вспомогательными помещениями. Новые трибуны смогут разместить свыше 1,6 тыс. зрителей.

Министерство строительства Пермского края

Открытая арена также пройдёт обновление. Здесь появятся дорожки с искусственным льдом, предназначенные для занятия конькобежным спортом. После завершения заливки стадион будет использоваться для тренировок по хоккею и массового катания на коньках. Кроме того, на объекте установят новое искусственное покрытие.

Летний сезон будет посвящён занятиям хоккеем на траве, спортивной роликовой ездой, бегом и футболом. Ожидается, что все строительные работы будут завершены к 2025 году.

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