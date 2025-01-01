В Прикамье закрывается движение транспорта через ж/д переезд у станции Мулянка Ремонтные работы продлятся семь часов Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В пятницу, 14 февраля, с 10:00 до 17:00 по местному времени в связи с плановыми ремонтными работами автотранспорт не сможет проехать через ж/д переезд на 1466 км у ст. Мулянка в Пермском муниципальном округе.

«Рекомендуем заранее рассчитывать маршрут и использовать объездной путь через д. Горбуново. Для экстренных служб предусмотрена возможность круглосуточного проезда тяжёлых и пожарных автомобилей в случае возникновения нештатных ситуаций», — пояснили в окружной администрации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в выходные, 15 и 16 февраля, на Комсомольском проспекте в Перми будет ограничено движение транспорта из-за ремонта водопровода. Проезд будет ограничен на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Краснова. Мероприятия запланированы с 10:00 субботы, 15 февраля, до 20:00 воскресенья, 16 февраля.

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