В центре Перми в выходные ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В выходные, 15 и 16 февраля, на Комсомольском проспекте в Перми будет ограничено движение транспорта из-за ремонта водопровода. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Проезд будет ограничен на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Краснова. Мероприятия запланированы с 10:00 субботы, 15 февраля, до 20:00 воскресенья, 16 февраля.

На время ремонта будет закрыто движение по двум крайним левым полосам Комсомольского проспекта в сторону Камы, а объезд будет организован по крайней правой полосе. Также будет временно недоступен поворот налево на ул. Краснова.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 7 февраля в Перми на ул. Пушкина ограничат движение транспорта. На участке между улицами Крисанова и Крылова будут менять коммунальные сети. Ограничение вводится до 1 августа.

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