С 7 февраля в Перми на улице Пушкина ограничат движение транспорта
На участке будут менять коммунальные сети
Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, в Перми перенесены сроки временного ограничения движения транспорта по ул. Пушкина между улицами Крисанова и Крылова.
Ограничение введут с 22:00 7 февраля до 00:00 1 августа.
По информации краевого Центра безопасности дорожного движения, ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при переустройстве сетей теплоснабжения и водоотведения.
Подрядная организация — АО «АБЗ-Дорстрой» — должна обеспечить доступ ко всем объектам в этой зоне.
Напомним, ранее в минтрансе региона анонсировали ограничение движения с 2 февраля.
Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.
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