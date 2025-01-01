С 7 февраля в Перми на улице Пушкина ограничат движение транспорта На участке будут менять коммунальные сети Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, в Перми перенесены сроки временного ограничения движения транспорта по ул. Пушкина между улицами Крисанова и Крылова.

Ограничение введут с 22:00 7 февраля до 00:00 1 августа.

Фото: минтранс Пермского края

По информации краевого Центра безопасности дорожного движения, ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при переустройстве сетей теплоснабжения и водоотведения.

Подрядная организация — АО «АБЗ-Дорстрой» — должна обеспечить доступ ко всем объектам в этой зоне.

Напомним, ранее в минтрансе региона анонсировали ограничение движения с 2 февраля.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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