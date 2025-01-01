На сотрудницу оборонного предприятия в Перми завели дело о госизмене Она передавала сведения украинским спецслужбам Поделиться Твитнуть

По информации пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю, в отношении пермячки возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что бывшая работница оборонного предприятия установила контакт с украинскими спецслужбами через Интернет и передавала им информацию о деятельности завода. Таким образом она оказала помощь иностранной стороне в действиях, угрожающих безопасности России.

В настоящее время УФСБ проводит расследование по данному уголовному делу. Выясняются детали противоправной деятельности обвиняемой.

Известно, что женщина арестована. Дело об избрании меры пресечения рассматривалось в Пермском краевом суде.

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