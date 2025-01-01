Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Дмитрий Махонин поручил поддержать семьи погибших в Пермском крае горняков
На предприятии создана специальная комиссия
На заседании правительства Пермского края 13 февраля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям рабочих «Уралкалия», погибших по время регламентных работ в шахте из-за схода отслоившегося нароста соли.
Губернатор сообщил коллегам, что на предприятии уже создана и начала работу специальная комиссия, к деятельности которой он попросил подключиться министерство территориальной безопасности и министерство труда и социального развития. Минсоцу было поручено оказать все меры поддержки пострадавшим семьям.
ЧП в шахте АО «Уралкалий» произошло 13 февраля в 10:00. Двое рабочих получили смертельные травмы. По поводу происшедшего начата проверка Соликамской городской прокуратуры. На месте работают подразделения дежурной смены военизированной горноспасательной части МЧС России.
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