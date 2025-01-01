Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дмитрий Махонин поручил поддержать семьи погибших в Пермском крае горняков На предприятии создана специальная комиссия Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий»

На заседании правительства Пермского края 13 февраля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям рабочих «Уралкалия», погибших по время регламентных работ в шахте из-за схода отслоившегося нароста соли.

Губернатор сообщил коллегам, что на предприятии уже создана и начала работу специальная комиссия, к деятельности которой он попросил подключиться министерство территориальной безопасности и министерство труда и социального развития. Минсоцу было поручено оказать все меры поддержки пострадавшим семьям.

ЧП в шахте АО «Уралкалий» произошло 13 февраля в 10:00. Двое рабочих получили смертельные травмы. По поводу происшедшего начата проверка Соликамской городской прокуратуры. На месте работают подразделения дежурной смены военизированной горноспасательной части МЧС России.





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