Осуждённый за избиение артиста пермяк не смог обжаловать приговор Дебошира приговорили к обязательным работам и крупному штрафу за хулиганство с применением насилия Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Ленинского районного суда Перми, вынесенный в отношении 29-летнего пермяка, который летом прошлого года избил артиста театра оперы и балета им. Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Инцидент случился на веранде кафе «Вкусно — и точка» на ул. Ленина у ЦУМа, когда пьяный дебошир схватил одного из посетителей кафе и ударил его ладонью по лицу, а затем встал ногами на стол и нанёс ему множественные удары ногой по плечу и голове. После этого злоумышленник подбежал к другому посетителю, перекинул его через бедро, уронил на асфальт и начал избивать кулаком.

Но и этого дебоширу показалось мало, и он решил оторваться по полной. Мужчина взял велосипед потерпевшего и перебросил его через ограждение веранды кафе. Это привело к ущербу на сумму 14 750 руб. Как выяснилось позже, избитым оказался артист Пермского театра оперы и балета. После избиения у него диагностировали сотрясение головного мозга и травму глаза.

Напомним, в ноябре прошлого года правоохранители завершили расследование уголовного дела против злоумышленника, а Ленинский районный суд признал его виновным в хулиганстве, совершённом с применением насилия. Мужчине назначили 400 часов обязательных работ и оштрафовали на 150 тыс. руб., которые он должен выплатить в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

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