Пермяка осудят за побои, причинённые артисту театра оперы и балета Злоумышленник избил несколько человек на фудкорте у ЦУМа Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

Полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Перми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия к гражданам».

Речь идёт о потасовке на веранде кафе, расположенной у ЦУМа по ул. Ленина в Перми.

В ходе дознания установлено, что в 7 час. утра 5 июля 2024 года пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл на фудкорт кафе «Вкусно, и точка», и между ним и неизвестным посетителем произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по лицу, затем вскочил на стол и продолжал избивать посетителя ногами. Потом злоумышленник подбежал к другому посетителю 1989 г.р. (им оказался артист театра оперы и балета Евгений Громов), схватил его и, перекинув через бедро, уронил на асфальт, а затем избил руками и ногами. Продолжая свои хулиганские действия, обвиняемый схватил велосипед, принадлежащий 35-летнему мужчине, перебросил его через ограждение фудкорта, причинив повреждение на сумму 14 750 руб. После этого он скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Ленинского района была установлена личность и местонахождение обвиняемого. Молодого человека задержали по месту его жительства на следующий день. Свою вину в совершённых преступлениях он не отрицал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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