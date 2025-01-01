Алёна Бронникова Приговор военпреду по делу о взятке от руководства пермской «Телты» вынесут в марте В суде состоялся допрос Андрея Лукина Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

В Пермском гарнизонном военном суде 12 февраля состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника военной приёмки 5029 (Пермь) ФСО Андрея Лукина. Его обвиняют в получении взятки в 6,8 млн руб. от руководства завода «Телта» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дело рассматривается судьёй Никитой Трифоновым.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», находящиеся под следствием о хищениях экс-заместитель учредителя предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина заявили, что Лукин обещал им покровительствовать при приёмке изделий для силовиков, за это попросил фиктивно устроить на работу двух человек, зарплату которых получал сам. Всего в 2016-2023 годах он получил около 6,8 млн руб.

Обвиняемый был распределён в структуру военной приёмки в 1990 году и направлен в Пермь, где курировал, в том числе, «Телту», контролировал качество продукции для силовых структур. Начальником был назначен в 2017-м, а уволен с военной службы — в сентябре 2023-го. Уголовное дело было возбуждено весной 2024 года — Лукин написал явку с повинной, был задержан и отправлен в СИЗО.

По информации издания, Лукин просил суд квалифицировать действия как мошенничество, при этом факт получения денег не отрицал. Также он признал, что согласовывал документы на временное отступление от конструкторской документации в случае, если отсутствовали необходимые комплектующие, но их заменители не влияли на технические характеристики изделий. Он изъявил желание отправиться на СВО, однако ему отказали без объяснения причин.

Прения сторон отложены до 4 марта.

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