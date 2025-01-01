Созданием экотропы в природном парке «Пермский» заинтересовалась прокуратура Подрядчик не уложился в отведённый договором срок Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Прокуратура Гремячинска проверила исполнение контракта, касающегося создания экологической тропы на территории природного объекта «Каменный город», входящего в состав природного парка «Пермский», и обнаружила ряд нарушений, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Было установлено, что срок выполнения работ, оговоренный в контракте, истёк в декабре 2024 года, но до сих пор не завершены работы по укладке тропиночного покрытия, установке элементов благоустройства и созданию зон отдыха. Также в рамках проекта не были установлены садово-парковые скульптуры, указатели и информационные стенды.

«По итогам проверки директору ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» внесено представление. Устранение выявленных нарушений находится на контроле городской прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Напомним, на строительство экотрпы в Каменном городе в 2024 году был заключён договор с ООО «Акрополь-М» на 23 млн руб. Работы стартовали в сентябре. По техзаданию подрядчик должен был демонтировать старый аварийный настил и установить новый, разместить малые архитектурные формы, беседки, лавочки, навигацию и информационные аншлаги. Работы должны были завершиться 9 декабря. Туристов попросили не посещать «Каменный город» до окончания строительства.

«Каменный город» находится в Губахинском округе Пермского края рядом с другим памятником природы — Усьвинские столбы. «Каменный город» является одним из самых популярных мест у туристов. Он располагается на площади около 30 га.

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