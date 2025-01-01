Цены на бензин в Пермском крае выросли на 11 копеек Регион снова стал лидером по стоимости топлива в ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 10 февраля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 58,71 руб., это на 11 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то за неделю в Прикамье они изменились следующим образом: литр АИ-92 стоит 55,83 руб. (+11 коп.), АИ-95 — 60,65 руб. (+11 коп.), цена дизельного топлива подросла на 7 коп. до 71,36 руб. Цена на АИ-98 осталась прежней (83,94 руб. за литр).

По средней стоимости бензина Пермский край и Нижегородская область разделили первое место в ПФО. Неделей ранее Прикамье впервые за долгое время опускалось на второе место.

За период с 4 по 10 февраля изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Республике Калмыкия (+0,7%). Снижение цен на топливо отмечено в 4 субъектах Российской Федерации. Лидер здесь Республика Дагестан (-0,4%).

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