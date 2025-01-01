Лётная программа из Перми в Египет продлена до конца года Время в полёте — от 4 часов 50 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми продлена летная программа в Египет. Улететь из краевой столицы на курорты Египта можно будет до конца декабря. Это следует из данных агрегатора Tourvisor.





Так, до 23 декабря (включительно) можно слетать из краевой столицы в Шарм-эль-Шейх, стоимость туров — от 65 тыс. руб. за человека. До Хургады можно будет слетать до 26 декабря (включительно). В этом случае стоимость туров на одного человека стартует от почти 80 тыс. руб.





Время в полёте — от 4 часов 50 минут.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, какие направления для отдыха предлагают пермским туристам и сколько это будет стоить. Пермяки уже начали активно бронировать туры на 2025 год, преимущественно — по России.

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