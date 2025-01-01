В Пермском крае простятся с ветераном Чечни Николаем Килиным Он скончался в ходе реабилитации после СВО Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского муниципального округа

Во время прохождения реабилитации 24 января этого года скончался участник СВО, старший лейтенант Николай Килин. Об этом сообщается на официальной странице Верещагинского муниципального округа в соцсети ВКонтакте. Подробности не уточняются.

Николай родился 30 мая 1977 года в д. Углево и окончил Нижнегалинскую школу. После этого он получил профессию в СПТУ № 88. Во время службы в армии принимал участие в Первой чеченской войне. Затем он поступил в Пермский военный институт внутренних войск МВД России. Служил в Богородске (Нижний Новгород). С 1999 по 2000 годы вновь выполнял служебные боевые задачи в Северо-Кавказском регионе.

Вернувшись на родину, он работал при храме и помогал в д. Гарёвка в приюте для девочек.

После начала СВО он отправился в зону боевых действий им служит там командиром взвода, был старшим противотанковой батареи.

В администрации выразили соболезнования родителям, сыну, брату и всем родным и близким погибшего военнослужащего.

Отпевание пройдёт 14 февраля в верещагинском Храме Александра Невского (ул. Карла Маркса, 28) в 11:00. Церемония прощания состоится в д. Нижнее Галино в 13:00.

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