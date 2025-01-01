В Прикамье начал циркулировать второй тип вирусов гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае у больных гриппом теперь обнаруживается не только вирус типа А(H1N1), известный как «свиной грипп», но также в ограниченных количествах стал фиксироваться вирус группы В. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмид в интервью «КП-Пермь».

Она добавила, что уровень заболеваемости в этом году ниже обычного. В 2024 году на этот период было зарегистрировано от 23 до 25 тыс. случаев заболевания, в то время как сейчас их около 16,5 тыс. По её словам, пока вирусы гриппа составляют лишь 10% от общего числа сезонных заболеваний, остальные вызываются негрипповыми патогенами, такими как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшее время количество больных ОРВИ и гриппом может значительно увеличиться. Ожидается, что пик заболевания в Пермском крае придётся на конец февраля — начало марта, после чего начнётся спад.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из-за роста заболеваемости приостановлена очная деятельность в 96 группах 54 детсадов, в 85 классах 47 школ, а также в 19 группах четырёх учреждений СПО.

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