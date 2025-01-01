В Прикамье за неделю зарегистрировано более 16,5 тысячи случаев гриппа и ОРВИ В регионе продолжают закрывать на карантин группы в детсадах и классы в школах Поделиться Твитнуть

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю подвели итоги заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю. Наблюдение проводилось с 3 по 9 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

За этот период показатель заболеваемости оказался выше уровня предыдущей недели на 4,7%. Всего за неделю зарегистрировано 16506 случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог не превышен.

В связи с ростом заболеваемости образовательных учреждениях очной форме приостановлена в 96 группах в 54 детсадах, в 85 классах в 47 школах, а также в 19 группах в четырёх учреждениях СПО.

Причиной заболеваний были возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы. Случаи заболеваний гриппом носили единичный характер, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в регионе был отмечен резкий рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, к врачам обратились 15,7 тыс. человек, это на 24% больше, чем неделей ранее.

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