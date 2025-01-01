Школы в Пермском крае переводят на дистанционное обучение Растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на минувшей неделе отмечен резкий рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, к врачам обратились 15,7 тыс. человек, это на 24% больше, чем на предыдущей неделе.

Несмотря на то, что эпидемический порог пока не превышен, в Пермском крае на дистанционное обучение перевели 41 класс в 27 школах, временно приостановлена работа 49 групп в 28 детских садах. Об этом пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Особенности нынешнего эпидемиологического сезона - в поздних сроках распространения заболевания и в доминировании гриппа серотипа А. Тип А (H1N1) - наиболее распространённый тип гриппа, именно он привёл к пандемии так называемой "испанки" в 1918 году. В наши дни это типичное сезонное заболевание, характеризующееся наиболее распространёнными проявлениями гриппа: повышением температуры, кашлем, насморком, мышечными болями. В этом году распространяется штамм (Н1N1)pdm09, особенность которого — раннее проявление осложнений, прежде всего пневмонии, которая может развиваться уже на второй или третий день болезни.

Вирус (H1N1)pdm09 передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым способами.

В прошлый раз школы массово закрывались на карантин в ноябре 2024 года.





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