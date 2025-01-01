В Пермском крае жительнице отказали в выплатах на детей Только после вмешательства прокуратуры она смогла добиться ежемесячных пособий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурская городская прокуратура провела проверку в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по Пермскому краю после обращения местной жительницы. Она заявила о нарушении своих социальных прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Надзорный орган установил, что женщина обратилась в отделение Фонда с заявлением о назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей, однако после рассмотрения получила отказ. Чиновники сослались на то, что в предоставленных документах не было сведений о доходах супруга. При этом закон не обязывает заявителей предоставлять такие данные.

По этим фактам прокуратура внесла отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю представление. По результатам его рассмотрения чиновники устранили нарушения. Все необходимые меры соцподдержки предоставлены заявителю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.