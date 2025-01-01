Алёна Бронникова Бизнесмены из Перми и Китая хотят возобновить производство подшипников в Юго-Камском Предприятие начнёт действовать на территории обанкротившегося ЮКМЗ Поделиться Твитнуть

В п. Юго-Камском Пермского муниципального округа может возобновиться производство подшипников. Владельцем территории обанкротившегося в 2010 году Юго-Камского машиностроительного завода (ЮКМЗ) стало зарегистрированное в 2024-м ООО «Пермский подшипниковый завод» (ППЗ).

Совладелица организации Анастасия Вшивкова рассказала «Коммерсанту-Прикамье», что бизнес-план сейчас находится в разработке, проекту необходимы крупные вложения, ведётся поиск инвестора. При этом производство подшипников может понадобиться для работы другой профильной компании. По информации администрации муниципалитета, в данный момент происходит оформление договора аренды на землю под объектами ЮКМЗ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ППЗ было зарегистрировано 30 июля 2024 года на площадке бывшего ЮКМЗ по ул. Кирова, 1 в Юго-Камском. Основной вид деятельности — производство прочих машин и оборудования специального назначения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и одним из соучредителей выступает Анастасия Вшивкова, владелец «Многопрофильной компании Траст» — официального дистрибьютора подшипников китайских и малазийского брендов, размер её доли составляет 25%, второй соучредитель — Елена Полозникова (25%), которая владеет ООО «Постпэй». Третьим соучредителем является гражданка КНР Тан Цинюань, ей принадлежит 50% организации.

ЮКМЗ занимался производством трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования, входил в группу предприятий «Западно-Уральский машиностроительный концерн», в 2010 году был признан банкротом. Имущественный комплекс из 39 зданий был оценён в 64,8 млн руб. и реализован на торгах в 2023-м. Два лота приобрёл соучредитель застройщика коттеджного посёлка в Паздерино СК «Барбарис» Андрей Полозников.

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