В Прикамье комитет по поддержке ветеранов СВО привлёк за год 1,1 млн рублей Столько же средств израсходовано Поделиться Твитнуть

Александр Григоренко

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Первую финансовую отчетность представила Региональная общественная организация «Комитет по поддержке ветеранов СВО Пермского края». Согласно информации от «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году на счёт организации поступило 1,095 млн рублей, и такая же сумма была использована. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Организация была основана летом 2023 года, но до сих пор не публиковала отчётность. Летом 2024 года произошла смена председателя: вместо основателя Сергея Шуткина руководителем стал бывший депутат заксобрания края Александр Григоренко.

По словам источника, близкого к организации, реальная работа РОО началась только весной 2024 года. Комитет активно функционирует внутри сообщества ветеранов. Большая часть средств в начале деятельности была направлена на организационные расходы. Однако в течение одного-двух лет ожидается значительное увеличение объёма привлеченных средств, в том числе за счёт грантов, отметил собеседник издания.

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