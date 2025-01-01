Монтёр пути пермского ООО «Сервисная грузовая компания» умер на работе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование обстоятельств инцидента, который произошёл с монтёром пути в ООО «Сервисная грузовая компания». Об этом пишет «Рифей».

Как сообщил инспекторам работодатель, 10 февраля в дневное время сотрудник потерял сознание рядом с ж/д переездом на территории завода «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Прибывшая на место происшествия реанимационная бригада зафиксировала смерть работника, вероятно, из-за сердечного приступа. Мужчине было 60 лет.

В данный момент формируется комиссия для расследования причин несчастного случая. Планируется опросить руководящих сотрудников работодателя, а также провести правовой анализ документов, касающихся трудовой деятельности работника, включая условия труда и отдыха, а также медицинские осмотры.

Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, инспекция примет административные меры.

«В прошлом году Инспекцией расследован 51 смертельный несчастный случай, причинами которых явилось общее заболевание работника. Такие несчастные случаи квалифицируются как не связанные с производством», — отметил замруководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.