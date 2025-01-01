За неделю в Перми контролёры поймали 626 безбилетников В мэрии призвали пермяков оплачивать проезд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми отчитались, сколько провели проверок в общественном транспорте за неделю. За это время контролёры в автобусах и трамваях составили на безбилетных пассажиров 626 актов, а в целом провели 3352 проверки в транспорте.

В дептрансе привели в пример один из инцидентов: в ведомство обратилась девушка, которую контролёры застали в автобусе без билета; пассажирка утверждала, что билет был своевременно отсканирован через QR-код в салоне и подтверждена оплата, однако из-за сбоя приложения билет был сформирован значительно позже.

Выяснилось однако, что пассажирка пыталась ввести в заблуждение сотрудников департамента и сформировала билет в приложении на два часа позже. Это было сделано путём ввода госномера нужного автобуса.

В связи с этим в дептрансе напоминают, что действительными считаются только те билеты, которые были сформированы до начала проверки. Кроме того, даже штраф за безбилетный проезд не освобождает пассажира от оплаты проезда.

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