Пассажиры общественного транспорта Перми жалуются на температуру в салонах В РПН рассказали, что делать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Управлении Роспотребнадзора (РПН) по Пермскому краю сообщили об обращениях граждан, связанных с неблагоприятным микроклиматом в холодный период года в салонах общественного транспорта. В ведомстве пояснили, что жалобы не по адресу.

«В настоящее время действующим санитарным законодательством гигиенические нормативы параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха) для салонов пассажирских транспортных средств не регламентированы», — говорится в ответе пресс-службы. Но существует Социальный стандарт транспортного обслуживания населения, утверждённый распоряжением министерства транспорта Российской Федерации от 2017 года. Пунктом 3.3.3 Стандарта рекомендует оборудовать транспортные средства системами отопления и кондиционирования воздуха. В холодное время года, например при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, в салоне должно быть не менее +12.

В РПН рекомендуют пассажирам при возникновении вопросов соблюдения параметров микроклимата в салоне транспортных средств обращаться в департамент дорог и транспорта администрации Перми, а в случае возникновения аналогичных вопросов относительно междугородных (межмуниципальных) маршрутов — в министерство транспорта Пермского края.

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