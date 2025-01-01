В долине реки Данилихи в Перми установят 167 камер видеонаблюдения Проект нацелен на обеспечение высокого уровня контроля за безопасностью Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В долине реки Данилихи в Перми продолжается установка камер видеонаблюдения, сообщили в МКУ «ГорЗеленСтрой». На данный момент завершён монтаж 30 видеокамер в парке Каменских. Ведутся работы по установке оборудования в районе Центрального рынка, где будет установлено ещё 27 видеокамер. На финальном этапе проекта планируется установить 110 видеокамер в Серебрянском парке. Таким образом, в сумме будет устновлено 167 камер видеонаблюдения.

«Это обеспечит высокий уровень контроля за безопасностью на всех восстановленных прогулочных маршрутах вдоль Данилихи», — отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в рамках инициативы «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи будут созданы три парка: сквер Каменских, парк возле улицы Подгорной (у Центрального рынка) и Серебрянский парк. В парке у Центрального рынка уже завершено строительство большей части велопешеходных дорожек, а также созданы детская и спортивная площадки. В Серебрянском парке подготовлены велопешеходные дорожки, обустроены детские и спортивные зоны, также идёт работа над визит-центром.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.