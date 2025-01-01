В Перми компанию оштрафовали за взятку начальнику колонии, который уже находится в СИЗО За нарушение закона коммерческая фирма выплатит полмиллиона Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и установила, что руководитель коммерческого предприятия передал начальнику одной из колоний взятку. Деньги передавались за предоставление в пользование фирмы помещения, которое не могло быть передано законно.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица.

По результатам его рассмотрения суд оштрафовал фирму на 500 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.

По данным источников «Нового компаньона», речь идёт о директоре компании «Тесляр», котрый передал 200 тыс. рублей начальнику ИК-29.

Согласно информации сервиса Rusprofile, комания зарегистрирована 1 февраля 2023 года. Основой вид её деятельности — торговля оптовая плетёными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями. Гендиректором числится Денис Егоров.

Напомним, 19 марта прошлого года по подозрению во взятке в особо крупном размере правоохранители задержали начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова. Он заключён в СИЗО.

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