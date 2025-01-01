Алёна Бронникова Дефицит качественных офисных площадей Перми оценивается в 30 000 квадратных метров Эксперты прогнозируют рост ставок и доли покупок Поделиться Твитнуть

бизнес-центр на ул. К. Цеткин, 10а

domofoto.ru

Эксперты «IDEM-консалтинг» рассказали о тенденциях на рынке офисной недвижимости в России в 2025 году. По данным компании, в Перми нет ни одного официально классифицированного бизнес-центра, что более характерно для городов с населением 400-700 тыс. человек. Дефицит качественных офисных площадей оценивается по меньшей мере в 30 тыс. кв. м.

Фото: IDEM Research

Уровень обеспеченности офисными площадями составляет 225 кв. м на 1 тыс. жителей. Процент свободных площадей оценивается как крайне низкий, при этом рост арендных ставок по сравнению с 2022 годом составил 25—30%. За последние 10 лет рынок показал неоднородное развитие, основной ввод объектов пришёлся на период до 2010 года. За последние семь лет в городе ввели в эксплуатацию 28 тыс. кв. м арендопригодных площадей, рост составил 12%.

Дефицит офисных площадей в высоком классе наблюдается во всех городах-миллионерах, вместе с тем растут требования к инфраструктуре и оснащению бизнес-центров, рост ставок и разрыва цен между классами. В ближайшие годы ожидается баланс рынка на фоне ввода новых проектов и замедления деловой активности, а также сохранение тренда на децентрализацию.

Пермские эксперты отмечают, что в краевой столице очень низкая вакантность среди качественных офисных помещений — около 2%. Данный показатель, а также большое количество устаревших офисных помещений свидетельствуют о высоком потенциале роста сегмента.

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