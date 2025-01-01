Алёна Бронникова Конкуренция за офис Дефицит офисов в Перми провоцирует активный рост арендных ставок Поделиться Твитнуть

За два года арендные ставки на комфортабельную офисную недвижимость в Перми выросли на 30%. Аналитики компании по торговой недвижимости «IDEM-консалтинг» связывают это с высоким спросом и низким уровнем предложения. Так, в столице Прикамья отсутствует качественный класс А, доля офисов класса В составляет около двух третей рынка. В городе наблюдается нехарактерная для городов-миллионеров структура распределения бизнес-центров.

По данным компании, насыщенность высококлассной офисной недвижимости для российских мегаполисов находится в диапазоне 250—300 кв. м на 1 тыс. человек. В сопоставимом по численности населения Новосибирске этот показатель составляет 372 кв. м, в Казани — 313 кв. м. В Перми же на 1 тыс. жителей приходится 225 кв. м, дефицит площадей составляет около 27 тыс. кв. м.

Ограниченный выбор

Эксперты подтверждают тенденцию роста ставок в центральных районах города и их зависимость от количества вакантных коммерческих площадок, предлагаемых арендодателями. По данным девелопера PAN City Group, по итогам 2024 года рост арендных ставок на высококлассные офисы класса В в Перми составил 14—15%.

Как обратили внимание в компании, на рынке аренды офисной недвижимости объекты высокого класса качества (А, В, В+) занимают наименьшую долю рынка (примерно 3,5—4%). Кроме того, в последние годы на территории Перми не велось строительство большого количества современных бизнес-центров.

«Средняя обеспеченность рынка офисными помещениями в Перми ниже, чем во многих других городах-миллионерах. Также в Перми очень низкая вакантность среди качественных офисных помещений, около 2%. Низкий уровень вакансии и большое количество устаревших офисных помещений свидетельствуют о высоком потенциале роста сегмента», — сообщили в PAN City Group.

Поскольку многие компании стремятся арендовать или приобрести качественные офисные помещения для своих сотрудников, на рынке создаётся высокий уровень конкуренции за доступные площади. В результате этого арендаторы часто сталкиваются с ограниченным выбором, а владельцы объектов могут диктовать свои условия.

Тенденция рынка

Генеральный директор консалтинговой компании S.Research & Decisions Регина Давлетшина отмечает, что ситуация наблюдается не только в сегменте качественной офисной недвижимости, но и в остальных: и класса C, и класса D. В течение всего 2024 года объём предложения на рынке сокращался, а спрос показывал положительную динамику.

«В течение 2023—2024 годов мы наблюдали рост числа запросов со стороны крупных компаний на увеличение арендуемых ими площадей. То есть крупные компании увеличивали свои площади, тем самым вытесняя из соседних офисов малый и средний бизнес, которым ничего не оставалось, как выходить на рынок и начинать искать новые помещения», — добавила она.

Таким образом, это стало импульсом к формированию дополнительного спроса на рынке офисной недвижимости, что повлекло за собой и коррекцию цен.

Чтобы не лишиться помещения в текущих условиях, считает Регина Давлетшина, арендаторам необходимо заключать договоры аренды с собственниками площадок на длительные периоды и, возможно, закладывать в условия штрафные санкции на случай досрочного расторжения. Это станет определённой защитой интересов арендаторов.

По мнению генерального директора УК «Труменс-Групп» Елены Денисовой, причинами роста арендных ставок также стали и внешний рост цен, и увеличение налоговой нагрузки. При этом коммунальные затраты арендаторы компенсируют дополнительно.

«Рост арендных ставок связан с ростом эксплуатационных издержек собственников, увеличением налоговой нагрузки и нехваткой качественных торговых центров. В центре города офисной недвижимости не хватает, поэтому частично компании готовы заезжать в торговые центры», — пояснила эксперт.

К тому же арендные ставки на верхних этажах торговых центров невысокие, инфраструктура для офисных сотрудников продумана и удобна. Елена Денисова предполагает, что такой выход может стать новым трендом.

Перспективы для застройщиков

В «IDEM-консалтинг» считают, что спрос на высококлассную недвижимость будет сохраняться в горизонте среднесрочной перспективы. При этом вероятность строительства новых бизнес-центров в ближайшие три года достаточна низка. Несмотря на это, эксперты уверены, что для девелоперов это интересные перспективы.

«Спрос на современные офисы от федеральных и даже местных компаний высокий. По мнению аналитиков, с учётом сложившегося дефицита объём площадей около 25—30 тыс. кв. м классов А и В+ может быть поглощён за 2—2,5 года. На фоне высокого спроса и морального устаревания объектов для девелопмента офисной недвижимости возникают неплохие бизнес-перспективы», — сообщают в компании.

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