Алёна Бронникова Аналитики посчитали зарплаты сотрудников сферы металлообработки в Прикамье Самой высокооплачиваемой стала профессия шлифовщика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Работы» посчитали, как изменились средние зарплатные предложения, опубликованные на платформе, для сотрудников в металлообрабатывающих и отделочных цехах в Прикамье. Самый высокий прирост предлагаемой зарплаты с января 2024-го по январь 2025 года оказался у вакансий для шлифовщиков.

Соискателям на эту должность в среднем предлагают 155 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Это на 37% больше, чем в январе 2024 года. В обязанности работников этой профессии входит шлифовка, полировка и обработка металлических изделий, проверка и настройка оборудования для выполнения этих задач.

Второе место по динамике роста заняла профессия токаря (+7%). Средняя зарплата специалистам, занимающимся обработкой металлических деталей на токарных станках, изготовлением и ремонтом металлических изделий, составила 168,1 тыс. руб. в месяц.

Также прирост по средней зарплате отмечался в вакансиях для операторов станков (+4%). Среднее предложение — 102,9 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Специалисты занимаются управлением и настройкой различных типов станков для обработки металла, контролем качества производимых деталей и соблюдением технологических процессов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сотрудники организаций, работающие вахтовым методом в Пермском крае, могут получать около 176 тыс. руб. Самые высокие предложения по зарплате оказались в сфере производства промышленного оборудования и станков. Рост зарплат составил 9% относительно прошлого года.

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