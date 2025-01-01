Алёна Бронникова Зарплаты вахтовиков в Прикамье достигли почти 176 тысяч рублей Аналитики назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники организаций, работающие вахтовым методом в Прикамье, могут получать около 176 тыс. руб. Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали сферы деятельности для работников, трудящихся вне места постоянного проживания, с самыми ваысокими зарплатами.

Самые высокие предложения по зарплате среди опубликованных на платформе в 2024 году вакансий оказались в сфере производства промышленного оборудования и станков. В среднем зарплаты для новых сотрудников составили 175,6 тыс. руб., что на 9% выше, чем годом ранее.

Вторую строчку по размеру зарплат заняли вакансии в сфере тяжёлого машиностроения — 174,1 тыс. руб. (+10%). Третью — сфера пищевой промышленности, где в среднем размер оплаты труда составил 166,4 тыс. руб. (+38%). Значительный рост средней предлагаемой зарплаты был зафиксирован в сфере складов и хранилищ — 164,8 тыс. руб., рост составил 43%. Эта сфера оказалась на четвёртой строчке. В топ-5 также вошли вакансии в сфере строительства промышленных и инфраструктурных объектов — 156,8 тыс. (+6%).

Отмечается, что сумма дохода варьируется в зависимости от длительности вахты. Организации предлагают занятость при работе вахтовым методом как на 15, 30, 60 или 90 дней.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе в Перми самой высокооплачиваемой вакансией стала «бетонщик-монолитчик». Специалисту предложили зарплату от 120 тыс. руб. с возможностью предоставления жилья.

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