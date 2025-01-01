В Прикамье простятся с участником СВО Данилом Старцевым
Военнослужащего похоронят во Всеволодо-Вильве
Как сообщает администрация Александровского округа, официально подтвердилось известие о гибели в ходе специальной военной операции Данила Старцева из Пермского края.
Он родился 1 января 1998 года и погиб 17 января 2025 года. Обстоятельства его смерти не разглашаются. Также неизвестно о его семейном положении.
Похороны участника СВО пройдут 13 февраля. Церемония прощания состоится в ДК «Химик» с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище п. Всеволодо-Вильва.
В администрации Александровского муниципального округа выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
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