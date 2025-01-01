В Прикамье простятся с участником СВО Данилом Старцевым Военнослужащего похоронят во Всеволодо-Вильве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского муниципального округа

Как сообщает администрация Александровского округа, официально подтвердилось известие о гибели в ходе специальной военной операции Данила Старцева из Пермского края.

Он родился 1 января 1998 года и погиб 17 января 2025 года. Обстоятельства его смерти не разглашаются. Также неизвестно о его семейном положении.

Похороны участника СВО пройдут 13 февраля. Церемония прощания состоится в ДК «Химик» с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище п. Всеволодо-Вильва.

В администрации Александровского муниципального округа выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в с. Медянка Ординского муниципального округа похоронят другого участника СВО — Андрея Осетрова. Он погиб 14 января 2025 года при выполнении специальных задач в зоне военных действий.

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